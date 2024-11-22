На підпільному складі вилучили понад 20 тонн тютюнової сировини

Детективи БЕБ викрили на Львівщині ділків, які незаконно виготовляли та розповсюджували тютюнові вироби. Під час обшуків у них вилучили тютюнову сировину на суму понад 5,2 млн грн.

Як розповіли в теруправлінні БЕБ та прокуратурі Львівщини, керівник товариства організував вирощування тютюну, а також його обробку для подальшого незаконного виробництва тютюнових виробів.

«Під час обшуку складського приміщення детективи БЕБ вилучили 182 картонних коробки із тютюновою сировиною – пресованим сухим листям. Орієнтовна вага вилучених товарів становить понад 20 тонн, а вартість тютюнової сировини – 5,2 млн грн», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Нелегальну продукцію вилучили

Кримінальне провадження розслідують за фактом незаконного виготовлення і збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 ККУ). Встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності. Зразки тютюнової сировини скерували на проведення судових експертиз.