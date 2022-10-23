Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ще більше іранських військових безпілотників можуть бути на шляху до російських військових. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми вважаємо, що Росія отримала від Ірану десятки цих БПЛА, і ще більше потенційно перебувають у розробці», – сказав Блінкен.

Він виступив із заявою через день після того, як Білий дім звинуватив Іран у вілправці інструкторів і техніків до окупованого Криму для надання допомоги та підтримки російських атак на українські об'єкти.

Блінкен додав, що США працюють над тим, щоб протистояти зусиллям Ірану і зміцнити здатність України відбивати атаки.

Нагадаємо, наприкінці літа стало відомо про отримання Росією від Ірану сотень бойових безпілотників. Росія почала активно використовувати цю зброю з другої половини вересня. За даними розвідки, загалом Росія має понад дві тисячі таких безпілотників. Удари цими дронами агресор завдає по всій Україні.