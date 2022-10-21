Речник Повітряних сил Юрій Ігнат відреагував на ймовірну передачу Іраном Росії балістичних ракет

Україна не має засобів протидії іранським балістичним ракетам, які можуть з'явитися на озброєнні російської армії, але Збройні Сили України працюють над цим. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу d в п’ятницю, 21 жовтня.

«На жаль, є така інформація, що Росія посилюватиметься саме балістикою. Хочу відразу зауважити, що проти балістичних ракет, як кажуть наші фахівці з РСЗВ, найкращий захист – знищити їх там, де вони стоять, або по дорозі, або бетон. Ховатись [потрібно], безумовно, тому що аеробалістична ракета летить зверху і падає з величезною швидкістю», – сказав Ігнат, якого процитувала LIGA.net..

Він наголосив, що в Україні на сьогоднішній день немає засобів протиракетної та протиповітряної оборони, щоби протидіяти цьому виду зброї, але ЗСУ шукають методи.

«Іран, ймовірно, постачатиме [балістичні ракети], якщо у світі не знайдуться якісь механізми зупинити ці постачання», – сказав спікер Повітряних сил.

З «позитивного» Ігнат виокремив те, що такі постачання свідчать про дефіцит в російській армії балістичних ракет. Ракети такого типу – «Іскандер-М» – розміщені в Калінінградській області Росії та на території Білорусі.

«Балістична зброя не є чимось новим для нас, вони постійно завдають ударів цими ракетами, а те, що в Росії вони вже в дефіциті, – це хороша новина. Просто так Іран би не просили», – наголосив Ігнат і додав, що іранські ракети суттєво програють російським за технічними характеристиками.

Нагадаємо, 17 жовтня в МЗС офіційно звинуватили Іран у співучасті в агресії проти України за постачання Росії сотень дронів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президентові Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

За інформацією агенції Reuters і газети The Washington Post, Іран найближчим часом може надати Росії кілька сотень ракет ближньої дії Zolfaghar і Fateh 110 класу "земля-земля" та ще більше дронів-камікадзе.