Міністерство закордонних справ України звернулося з офіційною вимогою до Ірану припинити постачання зброї РФ. У понеділок, 17 жовтня, МЗС оприлюднило офіційну заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Також сьогодні міністр Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів ЄС із закликом накласти нові санкції на Іран.

У заяві МЗС зазначено, що надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивств українських громадян робить Іран співучасником Росії.

«Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України», – зазначено у заяві.

В МЗС закликали Тегеран негайно припинити постачання зброї країні-агресорці.

«Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України», – зазначено у заяві.

Зазначається, що лише за останній тиждень РФ завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві.

Зазначамо, що раніше у відповідь на постачання іранських безпілотників російській армії Україна вислала з країни посла Ірану, а також суттєво скоротила кількість дипломатів в іранському посольстві.

Нагадаємо, наприкінці літа стало відомо, що Росія отримала від Ірану партію дронів для війни в Україні. Окупанти почали активно атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе, зокрема Shahed-131 та Shahed-136. ЗМІ також повідомили, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу «земля – земля» для війни проти України.