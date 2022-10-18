Іран допомагає Росії не лише дронами, але й людьми

Інструктори з Ірану допомагають російським загарбникам запускати дрони-камікадзе з кримських полігонів та Херсонщини. Про це повідомили в Центрі національного спротиву при Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

«Іранці допомагають запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з Криму. Зокрема інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут», – йдеться в дописі у Facebook.

Як повідомляється, до 20 інструкторів з Ірану також помічено на території тимчасово окупованої Херсонської області. Перевозять дрони КамАЗами або Уралами.

Також для цього можуть використовувати цивільний транспорт, вантажні авто для перевезення морських контейнерів.

Зазначимо, що Іран офіційно заперечує постачання Росії безпілотників, які вона активно використовує у війні з Україною. Насправді ця країна допомагає РФ не лише технікою, а й людьми.

Нагадаємо, наприкінці літа стало відомо, що Росія отримала від Ірану партію дронів для війни в Україні. Окупанти почали активно атакувати українські міста іранськими дронами-камікадзе, зокрема Shahed-131 та Shahed-136. ЗМІ також повідомили, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети класу «земля – земля» для війни проти України.