Знищено обладнання та логістику в районі військового аеропорту Дімас

Ізраїль вдарив по аеропорту в Дімасі у Сирії та знищив ракетами місце збору іранських безпілотників. Внаслідок ударів знищено логістику та обладнання, яке використовували для складання безпілотників іранського виробництва. Подія сталася 21 жовтня. У неділю, 23 жовтня, в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) повідомили деталі атаки.

Згідно з джерелами SOHR, військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовували для складання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту Дімас, було знищено після прямого обстрілу ізраїльськими ракетами. Також були обстріляні радар і злітно-посадкова смуга аеропорту.

Зазначається, що останнім часом Іран і підтримувані ним ополченці майже повністю контролювали військовий аеропорт Дімас.

Про жертви не повідомляють.

Зазначається, що у січні 2022 року партії зброї, боєприпасів і частин для виробництва безпілотників прибули до військового аеропорту Дімас у західній сільській місцевості Дамаска в аеропорту Т4 в сільській місцевості Хомс.

За інформацією видання РИА Новости, у період між 23:02 до 23:08 21 жовтня чотири тактичні винищувачі F-16 ВПС Ізраїлю з боку Голанських висот завдали удару чотирма крилатими ракетами і вісьмома керованими авіаційними бомбами по аеропортах Дамаск і Дімас. Сирійські системи протиповітряної оборони (ППО) змогли знищити дві ракети та чотири авіабомби. Інші снаряди вразили станцію радіолокації YLC-6M Збройних сил (ВС) Сирії та злітно-посадкову смугу аеропорту Дімас.

Нагадаємо, на початку року ізраїльські військові атакували ракетні батареї в Сирії, після того як у бік Ізраїлю була випущена зенітна ракета під час удару по Дамаску.