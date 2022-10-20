Росія перекинула критично важливу військову техніку та війська із Сирії до України. На думку західних дипломатів, це може змінити ставлення Ізраїлю до поставок зброї українським військовим. Про це йдеться в статті The New York Times, пише в четвер, 20 жовтня, «Бабель».

У статті йдеться про те, що Росія перекинула з Сирії до України систему протиповітряної оборони С-300 й кілька тисяч солдатів. Двоє співрозмовників видання у західних дипломатичних колах розповіли про те, що із Сирії вивели два батальйони, тобто від 1200 до 1600 солдатів. За словами третього джерела, військових було набагато більше. Ізраїльський чиновник на умовах анонімності також повідомив, що в Україну передислокували кількох російських командирів.

Як зазначили журналісти, раніше Ізраїль побоювався, що цю ППО Сирія може використати проти його літаків. Це називали основною причиною того, чому Ізраїль відхиляв запити України на військову допомогу. Тепер, як пише видання, виведення із Сирії комплексів С-300 може сприяти зміні поглядів Ізраїлю на допомогу Україні.

Джерела NYT наголосили, що після початку повномасштабного вторгнення Росія почала менше брати участь у військових операціях у Сирії, у тому числі в координації з Ізраїлем.

Ізраїль прагне запобігти будь-яким порушенням практики, яка дозволяє ізраїльським і російським командирам спілкуватися один з одним і уникати конфлікту між їхніми силами. У 2017 році було встановлено зашифровану телефонну лінію, яка з’єднує російську авіабазу в західній Сирії з командним центром ВПС Ізраїлю під військовою базою в Тель-Авіві. Цей механізм допомагає сторонам уникати плутанини між діями військових та запобігати інцидентам, подібним до того, який стався у 2018 році, коли сирійські сили збили російський військовий літак. Вони помилково прийняли його за ізраїльський, убивши 15 росіян.

Нагадаємо, після того, як стало відомо, що Іран готується передати Росії балістичні ракети малої дальності, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав уряд своєї країни надати Україні військову допомогу.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц після цього заклику наголосив, що Ізраїль не продає і непередає Україні зброю, а надає лише гуманітарну допомогу. З його слів випливає, що цієї політики Ізраїль дотримуватиметься й надалі.

Також міністр оборони Ізраїлю раптово скасував розмову з міністром оборони Олексієм Резніковим.

Попри це Україна надіслала Ізраїлю офіційне прохання щодо систем ППО.