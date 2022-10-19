Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц та лідер опозиції Беньямін Нетаньягу висловили небажання змінювати політику Ізраїлю щодо відмови від надсилання оборонного обладнання Україні. Про це повідомляє ізраїльське видання The Times оf Israel.

Ганц зазначив, що країна не продає та не передає зброю для ЗСУ, але водночас продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив ізраїльським ЗМІ, що міністр оборони несподівано скасував довгоочікувану розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Він також не пояснив причину такого рішення. Корнійчук додав, що Україна «розчарована цим кроком» міністра.

Своєю чергою, в інтерв’ю MSNBC лідер ізраїльської опозиції Беньямін Нетаньяху, партія якого «Лікуд», згідно з соціологічними опитуваннями, є фаворитом майбутніх парламентських виборів у Ізраїлі, високо оцінив «розважливий» підхід коаліційного уряду до війни в Україні, підкресливши прийняття Ізраїлем біженців та інші гуманітарні ініціативи.

Він також розповів про занепокоєння Ізраїлю щодо продажу зброї Україні.

«Що стосується зброї, завжди існує ймовірність – і це траплялося знову і знову – що зброя, яку ми постачаємо на одному полі бою, опиниться в руках іранців і буде використана проти нас», – сказав Нетаньяху.

Він зазначив, що побоюється, що подібне може статися, якщо Ізраїль продасть зброю Україні, і що «обачлива» позиція коаліції щодо відмови від продажу зброї Україні є «важливою».

Колишній прем’єр-міністр також додав, що побоюється, що вторгнення Росії в Україну може стати потенційно всесвітнім ядерним конфліктом, що він назвав «порогом, який не переступали 77 років».

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна направить Ізраїлю офіційну ноту із проханням поставити системи протиповітряної оборони.