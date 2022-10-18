Україна направить Ізраїлю офіційну ноту із проханням поставити системи протиповітряної оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС пояснив, що найкращий момент для такого запиту настав саме зараз, оскільки Іран постачає росіянам свої безпілотники, а «політика Ізраїлю полягає в протидії деструктивним діям Ірану».

«Україна надішле уряду Ізраїлю ноту з проханням невідкладно надати системи ППО та започаткувати якісну співпрацю щодо отримання Україною відповідних технологій. Якщо політика Ізраїлю дійсно полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України», – сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Кулеба також повідомив, що вносить на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією дронів проти цивільної інфраструктури України.

За його словами, Україна ніколи не займала антиіранської позиції, однак після допомоги агресору це змінилося. Кулеба наголосив, Україна буде готова до відновлення відносин, коли Іран припинить поставки зброї до Росії.