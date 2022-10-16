Після появи інформації про постачання Іраном Росії ракет малої та середньої дальності, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу. Він заявив, що Ізраїль має надати Україні таку допомогу, як США та НАТО.

«Сьогодні вранці повідомлялося, що Іран перекидає Росії балістичні ракети. У цьому кривавому конфлікті Ізраїль більше не сумнівається. Настав час Україні отримати також військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО», – написав він 16 жовтня у своєму Twitter.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide. — נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022

Видання The Times of Israel зазначає, що Ізраїль неодноразово надавав Україні гуманітарну допомогу. Але відхиляв запити Києва на постачання зброї, а також систем протиповітряної оборони.

Зазначимо, що на початку тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід засудив атаки РФ на Україну.

«Я рішуче засуджую напади Росії на мирне населення в Києві та інших містах України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих та українському народу», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, американська газета The Washington Post повідомила, що Іран планує поставити в РФ балістичні ракети малої та середньої дальності. Йдеться про Fateh-110 і Zolfaghar. Найновіші версії ракет Fateh-110 і Zolfaghar вважають потужними та досить точними на невеликій дальності. Вони можуть вражати цілі на відстані 300 та 700 км відповідно.Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, які дозволяють операторам керувати ними під час остаточного наближення до цілі.