Посольство України у Тель-Авіві звернулось до уряду Ізраїлю з офіційним запитом на отримання засобів ППО. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на копію листа, що є в його розпорядженні.

Як зазначається у документі, сучасні системи протиповітряної оборони, якими володіє Ізраїль дозволили б Києву ефективно протистояти ударним безпілотникам та балістичним ракетам іранського виробництва, які використовує Росія. У листі йдеться про використання Росією нових методів атак проти українських міст та цивільної інфраструктури. Також там повідомляється про плани Росії по закупівлі з Ірану ракет Fateh і Zolfagar.

«У цьому контексті та з метою забезпечити захист свого цивільного населення Україна робить офіційний запит Ізраїлю з метою ініціювати співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони», – сказано у повідомленні.

Серед потрібного Україні озброєння у листі перелічуються системи Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Також Україна просить Ізраїль про підтримку в підготовці українських збройних сил.

Як відзначає видання Axios, деякі з перелічених у листі засобів ППО, як, наприклад, Iron Beam, ще не введені в експлуатацію, а інші, як, зокрема, Patriot, виробляються у Сполучених Штатах.