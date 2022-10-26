Колишні військовослужбовці афганської національної армії отримують повідомлення від вербувальників

Росія намагається вербувати колишніх афганських командос для війни проти України, пише американський журнал Foreign Policy, посилаючись на свої афганські джерела.

Як повідомляється, в Афганістані колишні військовослужбовці Корпусу командос, найбільш боєздатного підрозділу афганської національної армії, підготовленого американськими і британськими інструкторами, отримують повідомлення від російських вербувальників, які обіцяють щедру винагороду за участь у війні Росії проти України.

Від чийого імені діють вербувальники – невідомо, але джерела журналу припускають, що за цими спробами стоїть «ПВК Вагнера». Як каже один зі співрозмовників журналу 35-річний колишній капітан командос, він допоміг кільком колишнім товаришам по службі зв’язатися з вербувальником, який організував їхній переліт до Тегерана, де розташований його офіс, звідки вони відлетіли до Росії.

Видання зазначає, що в Афганістані зараз можуть бути від 20 до 30 тис. колишніх командос, яким не вдалося евакуюватися до західних країн після захоплення влади в країні «Талібаном». Багато хто з них змушений ховатися від талібів. Не всі з них готові воювати на боці Росії, яку вони розглядають як ворога, але, як кажуть співрозмовники журналу, відчайдушна ситуація, в якій вони опинилися, може змусити кілька тисяч людей піти на такий крок.

«Краще б їх використовували західні союзники, щоб воювати разом з українцями. Вони не хочуть воювати за росіян. Росіяни – вороги. Але що ще їм робити?», – сказав колишній офіцер афганських спецпризначенців.

Джерела видання вказують, що афганські військові, покинуті, по суті, своїми західними партнерами після їхнього виходу з Афганістану, могли б стати природними союзниками України, якби їм було надано таку можливість.

Відомо, що свого часу США витратили майже 90 млрд доларів на створення Афганських національних сил оборони та безпеки. Сили в цілому були некомпетентними та передали країну талібам за лічені тижні.