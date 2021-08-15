Таліби зайняли столицю Афганістану

У неділю, 15 серпня, таліби анонсували наступ з усіх напрямків на столицю Афганістану Кабул. Натомість афганський уряд капітулював і заявив про «мирний перехід влади».

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзакваль заявив, що зміна влади відбудеться мирно, на місто не нападуть.

Президент Афганістану Ашраф Гані веде екстрені переговори зі спеціальним представником США Залмаєм Халілзадом та високопосадовцями НАТО. За поки непідтвердженими даними, Гані вже написав заяву про відставку.

Афганська політикиня у Кабулі Фарназа Кочай розповіла BBC, що люди намагаються втекти зі столиці, але для цього вже майже не залишилось можливостей. За її словами, літаки переповнені.

Таліби закликають афганців не виїжджати з країни. Бойовики обіцяють, що всі, хто служив у цивільному чи військовому секторі нинішньої адміністрації, будуть помилувані та в безпеці. За останіми даними, перемовники «Талібану» прямують до президентського палацу, щоб підготуватися до церемонії передачі влади.

Також таліби вже почали процес формування тимчасового уряду. Главою нового перехідного уряду призначать Алі Ахмада Джалалі – колишнього главу МВС Афганістану. Лідером країни стане глава політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар.

США і більшість європейських країн оголосили про евакуацію своїх посольств з Кабулу. Фактично таліби захопили майже весь Афганістан всього за тиждень.

Що взагалі відбувається в Афганістані

З травня 2021 року в Афганістані тривають активні воєнні дії. Вони почалися після оголошення США про виведення військ з Афганістану, де ті перебували понад 20 років: спершу – для стримування «Талібану» й боротьби з терористами, які здійснили напади на США, потім – для укріплення безпеки країни.

Виведення американських військ є передумовою початку мирного процесу, про який сторони в Афганістані домовилися ще в лютому 2020 року за посередництва США. Згідно з умовами тієї угоди, після виведення іноземних військ із Афганістану таліби й Кабул повинні розпочати внутрішній діалог для політичного вирішення свого протистояння.

Але по суті відсутність американських військ у країні розв'язала руки «Талібану» й призвела до поступового захоплення країни бойовиками.