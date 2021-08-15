«Талібан» взяв ключове афганське місто Джелалабад

Угруповання «Талібан» заявило про захоплення останнього найбільшого міста Афганістану – Джелалабад. Під контролем чинної влади Афганістану залишається лише столиця – Кабул. Про це повідомляє агенція Reuters.

Наразі в Джелалабаді нема зіткнень, тому що губернатор здався талібам. За його словами, здатися талібам було єдиним способом врятувати життя мирних жителів. Падіння останнього великого міста за межами столиці убезпечило для повстанців доступ до доріг, що з'єднують Афганістан і Пакистан. Як зазначається, фактично афганська влада із найбільших міст контролює тільки столицю – Кабул

До цього афганська армія здала Мазарі-Шариф без бою: військові просто втекли з міста разом із двома військовими командувачами, і їхнє місцеперебування наразі невідоме.

Мазарі-Шариф – важливий торгівельний і транспортний центр північного Афганістану, а також колишній форпост союзних США бойовиків, які допомогли тим у 2001 році повалити владу «Талібану». Там раніше розташовувалася частина німецького контингенту.

Що взагалі відбувається в Афганістані

З травня 2021 року в Афганістані тривають активні воєнні дії. Вони почалися після оголошення США про виведення військ з Афганістану, де ті перебували понад 20 років: спершу – для стримування «Талібану» й боротьби з терористами, які здійснили напади на США, потім – для укріплення безпеки країни.

Виведення американських військ є передумовою початку мирного процесу, про який сторони в Афганістані домовилися ще в лютому 2020 року за посередництва США. Згідно з умовами тієї угоди, після виведення іноземних військ із Афганістану таліби й Кабул повинні розпочати внутрішній діалог для політичного вирішення свого протистояння.

Але по суті відсутність американських військ у країні розв'язала руки «Талібану» й призвела до поступового захоплення країни бойовиками. Водночас США не раз запевняли, що продовжать підтримувати афганські війська матеріально та фінансово.

Зараз таліби поступово оточують столицю Афганістану Кабул з усіх боків. Розвідка США припускає, що протягом 90 днів бойовики можуть захопити місто.