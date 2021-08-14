Співробітнікам посольства США в Афганістану наказали знищити документи та комп’ютери перед евакуацією на тлі наступу ісламістького угруповання «Талібан». Про це повідомляє National Public Radio, яке отримало в своє розпорядження службову записку для працівників американського посольства в Кабулі.

Більшість працівників посольства будуть евакуйовані американськими військовими, яких направили в Кабул. Однак, в столиці Афганістану після евакуції все ж працюватименевелика кількість персоналу дипломатичної установи.

Водночас тим працівникам, яких збираються евакуювати, наказали знищити важливі документи та комп’ютери. Також відомо, що США закликали талібів не нападати на посольство та американських дипломатів, які збираються покинути Кабул.

Що відомо про ситуацію в Афганістані?

Активні бойові дії в Афганістані розпочалися після оголошення про виведення військ США, які перебували в цій країні 20 років. Попри це, влада США обіцяє продовжити надавати Афганістану гуманітарну та економічну допомогу.

З початку виведення американський військових бойовики «Талібану» почали наступ проти офіційної влади в Кабулі. Наразі під контролем талібів дві третини території країни, а самі вони невпинно рухаються в бік Кабулу – столиці Афганістану.

За даними розвідки США, столиця Афганістану Кабул зможе бути під натиском «Талібану» протягом 30 днів, а повний контроль над країною вони зможуть отримати впродовж кількох місяців.