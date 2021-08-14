Таліби можуть отримати повний контроль над Афганістаном за кілька місяців

Радикальне ісламістське угруповання «Талібан» захопило ще чотири столиці провінцій в Афганістані. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на The Guardian.

Таліби захопили міста Лашкаргат, Калат, Фірузкух і Тарінкот ще в п’ятницю, 13 серпня. Таким чином «Талібан» контролює вже 16 столиць провінцій із 34. Нещодавно вони захопили ще й міста Кандагар і Герат.

За даними розвідки США, столиця Афганістану Кабул зможе бути під натиском «Талібану» протягом 30 днів, а повний контроль над країною вони зможуть отримати впродовж кількох місяців.

В коментарі Reuters американський чиновник повідомив, що наразі в Кабул прилетіли військові США – вони займатимуться евакуацією працівників посольства США та інших мешканців столиці.

Активні бойові дії в Афганістані розпочалися після оголошення про виведення військ США, які перебували в цій країні 20 років. Попри це, влада США планує продовжити надавати Афганістану гуманітарну та економічну допомогу.

З початку виведення американський військових бойовики «Талібану» почали наступ проти офіційної влади в Кабулі. Наразі під контролем талібів дві третини території країни, а самі вони невпинно рухаються в бік Кабулу – столиці Афганістану.