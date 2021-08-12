Угруповання «Талібан» заявило про захоплення міст Кандагар і Герат – другого і третього найбільших населених пунктів Афганістану. Про це повідомив в Twitter офіційний представник руху Карі Юсуф Ахмаді. Також про це написав прес-секретар руху Забіхула Муджахід.

Напередодні таліби захопили центральну в'язницю Кандагара і звільнили в'язнів. Також повідомлялося про захоплення місцевої лікарні. 12 серпня через зіткнення між талібами і урядовими військами в аеропорту Кандагара скасували всі рейси.

Кандагар – одне з ключових в Афганістані, там живе близько 400 тис. людей. Офіційний Кабул поки не підтверджував інформацію про його захоплення. Останній раз таліби захоплювали Кандагар в 1994 році.

Водночас бойовики просунулися в центр міста Герат – третього найбільшого в країні та столиці однойменної провінції. Він розташований за 150 кілометрів від Кабула – столиці Афганістану, де базується міжнародно визнаний уряд країни. Захопивши Газні, таліби взяли під контроль важливу автомагістраль, що зв'язує Кабул з південними провінціями Афганістану, які також піддаються нападу. За оцінками американських військових, таліби можуть захопити Кабул протягом трьох місяців або раніше, пише Reuters.

З початком виведення військ США з країни бойовики активізували свій наступ проти офіційної влади в Кабулі. Менш ніж за тиждень руху вдалося завоювати 10 адміністративних центрів провінцій – їх у країні налічується 34. За оцінками джерел Євросоюзу, зараз «Талібан» контролює десь 65% території Афганістану (самі таліби говорили про 85%).

Міністерство закордонних справ України закликало українців негайно залишити територію Афганістану через загострення збройного конфлікту.

«У разі загрози життю або здоров’ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Таджикистан, до зони відповідальності якого належить Афганістан або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України», – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Також у МЗС України порадили українцям утриматися від поїздок до Афганістану до стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, що активні воєнні дії почалися після оголошення США про виведення військ із Афганістану, де ті перебували протягом понад 20 років: спершу – для стримування «Талібану» й боротьби з терористами, які здійснили напади на США, потім – для укріплення безпеки країни.

Відповідної домовленості ще в лютому 2020 року досягли таліби й Кабул за посередництва США – за президентства Дональда Трампа. Його наступник Джо Байден не відмовився від зобов’язання вивести війська, яке має стати передумовою до мирного діалогу між «Талібаном» і Кабулом.

Але уряд Афганістану побоюється, що відсутність американських військ у країні розв'яже руки «Талібану» й призведе до поступового захоплення країни бойовиками. Водночас США не раз запевняли, що продовжать підтримувати афганські війська матеріально й фінансово.

За даними ООН, за останній місяць у країні було вбито понад тисячу цивільних. Понад чотири тисячі людей зазнали поранень і перебувають у лікарнях, за даними Червоного хреста. Тисячі людей, тікаючи від війни, стали внутрішніми переселенцями. Частина з них живе на околицях Кабула в тимчасових таборах.