В Афганістані вбили фоторепортера Reuters Даніша Сіддікуі

16 липня фотожурналіст і лауреат Пулітцерівської премії Даніш Сіддікуі загинув під час сутички між афганськими державними силами безпеки та представниками терористичного угрупування «Талібан». Про це повідомили у Reuters.

Журналіста Reuters, і одного з афганських офіцерів вбили під час бою між афганськими військами та талібами в районі прикордонного переходу з Пакистаном. Афганські сили намагалися відбити атаку талібів на ринкову площу у місті Спін-Болдак.

«Даніш був видатним журналістом, відданим чоловіком і батьком та улюбленим колегою», – йдеться у заяві президента Reuters Майкла Фріденберга і головного редактора Алессандри Галоні.

Наразі представники Reuters працюють над тим, щоб дізнатись більше деталей загибелі журналіста.

Сіддікуі був фоторепортером у складі афганського спецпідрозділу, що базується у південній провінції Кандагар. Кілька днів тому колона військової техніки урядових сил потрапила під щільний вогонь талібів, які обстріляли її з гранатометів. Одна з ракет тоді влучила у бронеавтомобіль, в якому їхав журналіст, проте Сіддікуі тоді не постраждав.

Даніш Сіддікуі працював у Reuters з 2010 року. Він висвітлював війни в Афганістані та Іраці, кризу біженців Рохінджа, протести в Гонконгу та землетруси в Непалі. У 2018 році він був частиною команди фоторепортерів Reuters, які стали лауреатами Пулітцерівської премії в номінації «художня фотографія» за серію знімків, присвячених біженцям з народу рохінджа.

Бойові дії між урядовими військами і «Талібаном» загострилися в червні цього року, після поступового виведення військ США і НАТО з Афганістану. Представник «Талібану» Сухаїл Шахін в інтерв’ю BBC заявив, що бойовики наполягають на повному виведенні всіх іноземних військ. Саме це і є передумовою початку мирного процесу, про який сторони домовилися ще в лютому 2020 року за посередництва США.

Згідно з умовами тієї угоди, після виведення іноземних військ із Афганістану таліби й Кабул повинні розпочати внутрішній діалог для політичного вирішення свого протистояння. Натомість терористи почали агресиний наступ на урядові війська.

Війська США увійшли до Афганістану близько 20 років тому після терактів 11 вересня 2001 року. Основним противником США був «Талібан», який на той момент контролював країну. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії. За час конфлікту, за даними американських ЗМІ, в Афганістані загинули понад 2,4 тисячі американських військових.