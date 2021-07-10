Кордон посилюють військовою технікою через наближення до країни бойовиків «Талібану»

Туркменістан стягує в місто Серхетабат на кордоні з Афганістаном важку військову техніку – танки, гармати та бронетранспортери. Про це інформує «Інтерфакс-Україна» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що кордон посилюють військовою технікою через наближення до Туркменії бойовиків угруповання «Талібан».

Впродовж останньої доби в зазначеному районі було чутно стрілянину, також пролунали кілька потужних вибухів, що нібито сталися на афганській території.

Про звуки зіткнень виданню повідомили жителі прикордонних населених пунктів. Також місцеві жителі бачили, як у бік кордону прямували вантажівки з повністю екіпірованими солдатами.

Видання також додає, що туркменські офіцери евакуюють родини, що живуть неподалік кордону з Афганістаном.

Декількома днями раніше Туркменістан закрив один зі своїх прикордонних пунктів через те, що навколишню місцевість взяли під свій контроль таліби.

Зазначимо, що «Талібан» на тлі виведення військ США з Афганістану почав захоплювати населені пункти в провінціях. Кількома днями раніше «Талібан» заявив, що контролює 85% території Афганістану, але «не є загрозою для сусідніх держав». Однак таліби вже захопили головний КПП на кордоні з Іраном.