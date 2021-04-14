Війна в Афганістані коштувала США близько 2 трильйонів доларів

Президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни. Про це очільник держави заявив під час прес-конференції в середу, 14 квітня.

«США почнуть остаточне виведення військовослужбовців з 1 травня цього року», – сказав Байден.

Він зазначив, що цей процес буде здійснюватися впорядковано і при повній координації з союзниками, які зараз мають більше сил в Афганістані, ніж США.

«Ми завершимо виведення до того, як відзначатимемо річницю подій 11 вересня (2021 року - ІФ)», – зазначив він.

За його словами, США домоглися виконання всіх своїх завдань в Афганістані.

«Настав час покласти край найдовшій війні Америки, настав час повернути наших військових додому», – сказав він.

При цьому, Байден застеріг бойовиків руху «Талібан» від атак на американських військовослужбовців під час цього процесу. Він додав, що в разі таких нападів США «будуть захищати себе і своїх партнерів усіма наявними способами».

Також Байден пообіцяв, що США продовжать підтримувати Афганістан, а також – переговори щодо політичного врегулювання афганського конфлікту.

«Прийшов час завершити найтривалішу війну в історії Америки. Пора вже повернути наші війська додому», – сказав Байден.

Дипломатична угода, укладена між урядом США і Талібаном за часів попередника Байдена Дональда Трампа передбачає виведення американських військ з країни до 1 травня 2021 року. Втім, за словами Байдена, виведення контингенту почнеться в цейдень і триватиме до 11 вересня 2021 року – 20-ї річниці терористичної атаки на США.

Наразі угруповання американських військ в Афганістані налічує близько 2 тис. осіб.

Зазначимо, що США здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей. Тодішній президент Джордж Буш-старший наказав ввести війська в Афганістан, бо саме там угруповання «Талібан» переховувало Усаму бен Ладена та його послідовників із «Аль-Каїди», організації, що стояла за нападами на Нью-Йорк і Вашингтон.

Війна розпочалася за широкої міжнародної підтримки, але невдовзі американці потрапили до тієї ж пастки, що і британці перед ними у ХІХ столітті, та Радянський Союз у ХХ, – вони загрузли у тривалому кривавому конфлікті, в якому неможливо було оголосити перемогу.

Близько 2,4 тис. американських військовослужбовців загинули в Афганістані. Сама ця війна коштувала США близько 2 трильйонів доларів.

У своєму рішенні адміністрація Байдена спирається на оцінку спецслужб, які вважають, що «Аль-Каїда», чи інші терористичні угруповання, які можуть базуватися в Афганістані, не представляють безпосередньої загрози для США.

Наприкінці минулого року Сполучені Штати вивели з Афганістану дві тисячі своїх військових. Згідно з угодою про виведення військ, підписаною під час адміністрації Трампа, «Талібан» утримувався від нападів. Але протягом останніх кількох тижнів вони обстрілювали ракетами американські бази на півдні та сході Афганістану.