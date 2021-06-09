В Україну повернувся 21 військовослужбовець, який входив до складу тренувально-дорадчої місії НАТО

Українське командування вивело з Афганістану весь український персонал у рамках згортання місії НАТО «Рішуча Підтримка», яка розпочалася 1 січня 2015 року. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

З 1 по 5 червня літак ВПС України Іл-76МД вивіз на батьківщину 21 військовослужбовця, які входили до складу тренувально-дорадчої місії НАТО.

Українські військові в Афганістані працювали в штабі місії, вели інженерну розвідку об’єктів і місцевості (доріг), вели роботи з розмінування, чергували у складі сил зведеного загону швидкого реагування, тощо.

«Отриманий досвід при виконанні завдань місії НАТО «Рішуча підтримка» українські військовослужбовці будуть застосовувати на батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання з протидії збройній агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил», – зазначили в Генштабі.

Зазначимо, що місія НАТО «Рішуча підтримка» замінила собою операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), яка завершилася 28 грудня 2014 року, і була націлена на підготовку і розвиток афганських національних сил оборони. Ведення бойових дій проти ісламістів і руху Талібан було перекладено на місцеві сили. Україна в цій місії втрат не зазнала.

Як інформував ZAXID.NET, Пентагон вже вивів з Афганістану половину американського контингенту. Завершити процес планують 11 вересня. З країни також йдуть сили союзників США – війська Німеччини, Грузії, Австралії, Нової Зеландії та низки інших держав.