Приватна військова компанія (ПВК)Вагнера почала масово вербувати в російських тюрмах в’язнів, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит C, повідомило у вівторок, 25 жовтня, Головне управліннярозвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, це явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області компанія найняла понад сотню в’язнів із підтвердженим діагнозом «ВІЛ» або «гепатит С».

Для «маркування» інфікованих бойовиків командування «вагнерівців» змушує їх одягати на руку браслети: червоні – за наявності ВІЛ, білі – за наявності гепатиту.

«У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо, що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ», – йдеться в повідомленні.

Також у розвідці уточнили, що в Україні вже виявлені полонені бойовики, хворі на ВІЛ та гепатит. Вони підтверджують інформацію про масове рекрутування інфікованих в’язнів компанією Вагнера.