Ліквідація наслідків ракетного удару росіян по одному з об’єктів на Рівненщині, 23 жовтня 2022

Команда розслідувачів Bellingcat спільно з The Insider і Der Spiegel повідомили, що встановили особи співробітників секретного підрозділу у складі Головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил Росії. Саме це відділення займається наведенням високоточних ракет по цілях в Україні та може бути причетним до ударів по цивільній інфраструктурі, інформує «Радіо Свобода».

Згідно з розслідуванням, більшість імовірних навідників – це чоловіки і жінки віком близько 30 років. Багато хто з них має досвід роботи у сфері інформаційних технологій. Дехто також працював у російському військовому командному центрі в Дамаску в період з 2016 до 2021 року, коли Росія розміщувала крилаті ракети в Сирії. Частина їх має різні бойові нагороди, зокрема від президента Росії Владіміра Путіна.

Всі вони зареєстровані як такі, що проживають і працюють в Москві за адресою: Знам’янка, 19. Це офіційна адреса генштабу збройних сил Росії.

Розслідувачі вивчили метадані телефонних розмов начальника ГОЦ генерал-майора Роберта Баранова з 24 лютого до кінця квітня 2022 року. Так, щоразу перед запуском ракет йому телефонували з номера полковника Ігоря Багнюка, який також зареєстрований на Знам’янці, 19. Вивчення дзвінків самого Багнюка показало, що він спілкувався з більш ніж 20 військовими інженерами й айтівцями з ГОЦ.

Як з’ясували розслідувачі, спецпідрозділ ГОЦ складається із трьох груп приблизно по десять осіб. Кожна група спеціалізується на одному виді високоточних ракет:

ЗМ-14 («Калібр», морського базування);

Р-500 (оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», наземного базування);

Х-101 (повітряного базування).

Усі співробітники працюють із двох місць. Одне – розташоване у штаб-квартирі Міністерства оборони у Москві, інше – у штаб-квартирі Адміралтейства в Санкт-Петербурзі. Майже всі ймовірні навідники, з якими зв’язувалися розслідувачі, заперечували свою причетність до збройних сил Росії. Один із них на умовах анонімності розповів, як групі було доручено запрограмувати складні траєкторії польоту російських високоточних крилатих ракет, а також надав групові фотографії розрахункової бригади Головного обчислювального центру перед будівлею Міністерства оборони в Москві.

Безпосереднім командиром підрозділу наведення ракет ГОЦ, як стверджують розслідувачі, є полковник Ігорь Багнюк. За їхніми даними, Багнюк служив у військовій частині 29692 під Володимиром, поки його не перевели до Москви для служби у ГОЦ. Він серед іншого нагороджений медаллю «За військову доблесть» 1-го ступеня та за участь у військовій операції в Сирії.

«Телефонні записи Багнюка та його підлеглих за кілька тижнів до ударів 10 жовтня показують від 2 жовтня підвищення активності дзвінків, що досягає піку 9 жовтня. При цьому в останній день перед ударами інженерам-навідникам було зроблено 11 дзвінків. До 2 жовтня дзвінків не було близько двох тижнів, що також узгоджується з відсутністю повідомлень про застосування крилатих ракет, що свідчить про те, що планування удару 10 жовтня почалося приблизно на тиждень раніше, що відповідає розвідувальній інформації, отриманій українською владою. Також це передбачає, що атака на енергетичну інфраструктуру України не могла бути наслідком підриву Керченського мосту в Криму 8 жовтня 2022 року», – йдеться у матеріалі.

Найбільш ранні дзвінки між Багнюком і генералом Барановим, як встановили журналісти, датуються 13 березня 2022 року. Того ранку, за їхніми даними, вони двічі розмовляли між 10:00 та 10:30. Раніше цього ранку Росія вдарила ракетами Х-101 і «Калібр», що призвело до загибелі понад 60 військових на Яворівському полігоні у Львівській області.

Публічної інформації про зв’язки Головного обчислювального центру збройних сил Росії із програмуванням крилатих ракет немає. Функція ГОЦ непрозоро описується у військових виданнях як «надання ІТ-послуг» і «автоматизація» для російських збройних сил.