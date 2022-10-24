Весь попередній період війни росіяни здебільшого били по військових об'єктах, натомість цивільні об’єкти зазнавали меншої кількості ударів. Однак наразі по військових об’єктах загарбники взагалі не б’ють, а завдають удари лише по цивільних, заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Все, що робить зараз Росія – це акт тероризму, її найголовніша мета – посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні. Паніка і страх – це головна зброя терору», – сказав Буданов в інтерв’ю «Українській правді», опублікованому вранці в понеділок, 24 жовтня.

За його словами, росіяни намагаються завдати серйозних втрат українському енергетичному сектору і припинити експорт електроенергії з України, щоб завдати ще й економічного удару.

«Ну й загалом, як вони кажуть, погрузити Україну в суцільну темряву і холодну зиму – це їхня мрія. Але, повірте, цього не станеться, всі наші служби працюють відповідним чином, і їхні мрії не здійсняться. Ускладнення справді є, але критичного поки що нічого немає. До речі, цікавий момент: весь попередній період росіяни здебільшого били по військових об'єктах, меншою кількістю – по цивільних. А зараз по військових вони взагалі не б'ють, а б'ють тільки по цивільних», – наголосив керівник ГУР.

Він констатував, що це в черговий раз підтверджує, що Росія є державою-терористом і використовує терористичні методи для досягнення своєї мети. «Крім того, навіть сама назва іранського дрона Shahed-136 – це все туди. Вони люблять символізм і символ терору використовують», – додав Буданов.

Нагадаємо, Росія ракетними обстрілами та атаками з дронів-камікадзе з 10 по 20 жовтня пошкодила понад 400 об’єктів у 16 регіонах України, серед яких – десятки енергетичних об’єктів. Наймасштабніші обстріли енергетичної інфраструктури відбулися 10 і 22 жовтня.