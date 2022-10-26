Полковника Мехді Молашахі застрелили в Ірані

В Ірані вбили полковника Корпусу вартових Ісламської революції Мехді Молашахі, який відповідав за постачання дронів-камікадзе до РФ. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tasnim.

Зазначається, що полковника Молашахі та командира організації «Басідж» Джавада Кіха було вбито вчора, 25 жовтня, у місті Захедан, столиці Белуджистану на південному сході Ірану.

За даними журналістів, саме ці командири відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе в РФ для війни проти України.

Також їх звинувачують у жорстокому придушенні антиурядових виступів в Ірані за останні півтора десятка років.

Обох застрелили «невідомі люди» на одній із площ Захедана. Нападникам вдалось втекти до прибуття поліції.

Як відомо, Росія використовує іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для атак мирних міст України.

У ГУР Міноборони повідомили, що найближчим часом Тегеран відправить Москві безпілотники нового типу-Arash-2 і ракети класу «земля-земля».

Також повідомлялося, що Іран може передати Росії нові безпілотники Meraj-521, які презентували 19 жовтня.