ЗСУ знищили базу «вагнерівців» у Кадіївці на Луганщині
Інформації про втрати серед «вагнерівців» немає
Українські військові знищили в Кадіївці (колишньому Стаханові) Луганської області базу російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, яка займається вербуванням росіян та іноземців на війну проти України. Про це в понеділок, 19 вересня, повідомив журналіст Денис Казанський.
За його словами, «вагнерівці» у Кадіївці розташовувалися в палаці культури. Він повідомив, що удар по казармі було завдано з ракетних систем HIMARS.
Крім того, Казанський також опублікував відео з наслідками ракетного обстрілу.
«Зверніть увагу, як точно завдано удару. Знищено саме ту частину будівлі, де перебували виродки. Інші секції не постраждали»,– зазначив він у коментарі до опублікованих кадрів.
Інформації про втрати росіян у результаті знищення бази найманців на даний час не надходило.
У Генштабі знищення об'єкта поки не коментували.
Нагадаємо, у п’ятницю, 16 вересня, в окупованому Луганську невідомі вибухом ліквідували «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка та його «заступницю».