ЗСУ чітко вдарили по тій частині будівлі, де перебували окупанти

Українські військові знищили в Кадіївці (колишньому Стаханові) Луганської області базу російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, яка займається вербуванням росіян та іноземців на війну проти України. Про це в понеділок, 19 вересня, повідомив журналіст Денис Казанський.

За його словами, «вагнерівці» у Кадіївці розташовувалися в палаці культури. Він повідомив, що удар по казармі було завдано з ракетних систем HIMARS.

Крім того, Казанський також опублікував відео з наслідками ракетного обстрілу.

«Зверніть увагу, як точно завдано удару. Знищено саме ту частину будівлі, де перебували виродки. Інші секції не постраждали»,– зазначив він у коментарі до опублікованих кадрів.

Обратите внимание, как точно нанесён удар. Уничтожена именно та часть здания, где находились выродки. Остальные секции не пострадали.



Можно сравнить с тем, как воюют российские военные преступники, которые равняют с землей целые кварталы, не щадя мирных жителей pic.twitter.com/W6egOSfW7l — Денис Казанський (@den_kazansky) September 19, 2022

Інформації про втрати росіян у результаті знищення бази найманців на даний час не надходило.

У Генштабі знищення об'єкта поки не коментували.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 вересня, в окупованому Луганську невідомі вибухом ліквідували «генпрокурора ЛНР» Сергія Горенка та його «заступницю».