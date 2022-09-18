ЗСУ знищили базу загарбників у Сватовому

Українські військові завдали точкового удару по автовокзалу у Сватовому Луганської області, де базувалися окупанти. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…», – написав Гайдай, який незадовго перед тим «анонсував» цю подію, не уточняючи деталей.

Загалом протягом останньої доби наша авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили й техніки противника та по трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Ракетні війська й артилерія завдали вогневого ураження по понад 200 об’єктах противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції та райони зосередження особового складу та військової техніки.