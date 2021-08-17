15 сепрня на тлі виведення з Афганістану військ США «Талібан» заявив про повне захоплення територій країни і проголосив встановлення своєї влади. Фактично таліби захопили майже весь Афганістан всього за тиждень, не зважаючи на заяви ЦРУ, яке прогнозувало афганським військам ефективний опір талібам як мінімум до зими.

17 серпня Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести війська США з Афганістану, і що американські військові не братимуть участь у бойових діях, якщо афганці самі не готові боротися за свою землю.

ZAXID.NET спробував розібратись, чому США вийшли з Афганістану, як талібам вдалось так швидко захопити країну і чого слід очікувати далі.

З чого почалась війна в Афганістані

Афганістан завжди був однією з найбідніших країн світу. Це зумовлено насамперед географічним положенням країни, рельєфом місцевості, а також особливостями вірувань місцевих племен. Через фактичну відсутність централізованої влади, на території країни регулярно спалахували внутрішньодержавні конфлікти.

Політична криза в країні наприкінці 70-х вилилась у військове вторгнення СРСР, які прагнули замінити тогочасне керівництво країни на більш лояльне. Війна завершилась фактичною поразкою СРСР і поглибила протистояння всередині Афганістану, яке переросло в громадянську війну, що триває і досі.

Звідки з'явився «Талібан»

Через вище згадані постійні внутрішні конфлікти територію Афганістану покинули кілька мільйонів біженців. Більшість з них забрав під свою опіку Пакистан, на території якого і було створено перші загони «Талібану».

Майбутніх бойовиків навчали жити за законами шаріату й боротися за побудову держави на сунітському ісламському праві. Етнічно таліби були пуштунами – представниками найчисленнішого з афганських народів. Вони обіцяли боротися з корупцією та покращити безпеку в Афганістані, але водночас дотримувалися суворої форми ісламу.

На початку 90-х нащадки біженців повернулись до Афганістану, а вже у 1995 році «Талібан» завоював Кабул і наприкінці 1990-х контролював 90% країни, проголосивши Ісламський Емірат Афганістан. Спершу місцеве населення вітало талібів, бо ті принесли із собою відносний порядок, будували дороги і почали боротися з корупцією.

Але водночас таліби встановили режим ісламського шаріату. Вони розпустили парламент і скасували вибори, періодично організовували публічні масові страти, суттєво обмежили права жінок тощо. Внутрішню політику «Талібану» загалом називали «боротьбою проти всього Західного»

11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні стались теракти, які забрали життя майже 3 тис. людей. Американський уряд визнав винними в нападах ісламське угрупування «Аль-Каїда» та її лідера Усаму бен Ладена. За даними розвідки, останній перебував в Афганістані під захистом талібів.

Зрештою, Пентагон у жовтні 2001 року розпочав військову операцію в країні. Бен Ладена, щоправда, там не знайшли, але влада «Талібану» під натиском США була повалена. Таліби пішли у підпілля і з середини 2000-х почали партизанську війну, поступово відновлюючи свою могутність. Десь у той же час таліби створили політичне крило руху, намагаючись легалізуватись на міжнародній арені.

Авіаудар сил НАТО по сховку талібів

Тим часом у США збільшувалася втома від війни. Усаму бен Ладена у 2011 році ліквідували в Пакистані і формально мета вторгнення в Афганістан була виконана. У 2011 році Барак Обама оголосив про перше скорочення американського контингенту в Афганістані. Його наступник Дональд Трамп ініціював прямі переговори між талібами та офіційною владою Афганістану за посередництва США. Сторони уклали угоду, створену під виведення американських військ: після неї мав початися внутрішній політичний діалог, а таліби зобов’язалися припинити напади.

Увесь цей час «Талібан» не припиняв теракти й напади на афганських військових. Після початку активної фази виведення західних військ з Афганістану, стало очевидно, що таліби не збираються виконувати домовленості, а афганські військові не справляються з їх натиском.

У червні розвідка США прогнозувала, що уряд там може впасти протягом 6-12 місяців після виведення військ НАТО. 11 серпня розвідка переглянула прогноз і заявила, що «Кабул може впасти до зими». Вже 15 серпня влада Афганістану капітулювала і без бою здала столицю талібам.

Як талібам вдалось так швидко захопити Афганістан

За останніми оцінками НАТО, угруповання талібів зараз чисельніше ніж будь-коли і налічує до 85 тис. військових регулярної армії. За потреби таліби можуть мобілізувати майже вдвічі більшу кількість бойовиків.

На папері національні сили безпеки нараховували понад 300 тис. бійців. Але в реальності у країни завжди були проблеми з необхідною кількістю військових і поліцейських. Джек Вотлінг з британського інституту оборонних досліджень каже, що «афганська армія сама ніколи не знала, скільки точно військовослужбовців вона нараховує».

По суті таліби здобули перемогу через корупцію та деморалізацію афганських військ, які не бачили сенсу воювати на боці офіційного Кабула. Стратегія урядових сил полягала в тому, щоб не чинити опору в боротьбі за невеликі райони, а робити акцент на утриманні контролю над основними магістралями і провінційними столицями.

Афганські урядові війська офіційно нараховували понад 300 тис. бійців

Однак через масштаби наступу талібів військових доводилося постійно перекидати, у них не вистачало часу на відновлення. Уряд не зміг забезпечити постійне поповнення продовольчих і збройових запасів своїх сил. До того ж виведення американських військових позбавило афганські сили підтримки з повітря, а без такої підтримки ефективність їх дій різко знизилася.

14 серпня «Талібан» заявив про захоплення останнього найбільшого міста Афганістану – Джелалабаду. Кабул опинився в оточенні. Після цього події в країні почали розвиватись блискавично. Таліби анонсували наступ з усіх напрямків на Кабул. Натомість афганський уряд одразу ж капітулював і заявив про «мирний перехід влади».

Президент Афганістану Ашраф Гані спершу заявляв, що веде екстрені переговори зі спеціальним представником США Залмаєм Халілзадом та високопосадовцями НАТО. Вже згодом стало відомо, що Гані втік з країни в Таджикистан.

Після цього таліби почали процес формування тимчасового уряду. Главою нового перехідного уряду призначать Алі Ахмада Джалалі – колишнього главу МВС Афганістану. Лідером країни планують зробити главу політичного офісу талібів в Катарі мулла Барадар. США і більшість європейських країн оголосили про евакуацію своїх посольств з Кабулу.

Таліби зайняли президентський палац у Кабулі

Зайнявши столицю, таліби пообіцяли безпеку для усього місцевого населення. 17 серпня представники руху навіть оголосили загальну амністію для урядовців.

Це не спинило місцеве населення від масової паніки. Люди вибігали на злітно-посадкову смугу та намагалися пробратися на літаки, які евакуйовували іноземців та дипломатів. Американські військові зробили попереджувальні постріли, щоб заспокоїти натовп.

Паніка в кабульському аеропорту

Згодом стало відомо, що п'ятеро людей загинули: двох озброєних людей застрелили американські військові, ще троє розбилися, коли впали з літака, за який трималися.

Що буде з країною далі

Останнім часом таліби публічно давали кілька гарантій. Зокрема, їх представники обіцяли, що знайдуть «спосіб побудувати ісламську систему, в якій всі афганці будуть мати рівні права і де права жінок будуть захищені». Про це писав один з керівників «Талібану» Сіраджуддін Хаккані в минулому році в The New York Times. Хаккані обіцяв, що Афганістан збереже прихильність всім міжнародним конвенціям, якщо ті сумісні з ісламськими принципами.

У неділю представник талібів повідомив, що під владою «Талібану» жінки зможуть здобувати освіту і працювати, виходити з дому без супроводу чоловіка, але зобов'язані будуть носити хіджаб.

Після вторгнення талібів власники магазинів замалювали фото жінок на вітринах

Поки немає свідчень якихось змін на захоплених «Талібаном» територіях. Але менше ніж за тиждень до падіння Кабула ООН заявила про масові випадки вбивств жінок, правозахисників і журналістів в районах Афганістану, підконтрольних талібам. Організації стало відомо про страти урядових військовослужбовців, напади на нинішніх і колишніх урядовців і членів їх сімей, руйнування будинків, шкіл, клінік тощо.

У підсумку таліби планують найближчим часом оголосити про створення другого Ісламського Емірату Афганістан.