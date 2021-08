Щонайменше п’ятеро осіб загинули в Міжнародному аеропорту Кабула – тисячі людей штурмують аеропорт, намагаючись потрапити на літаки, які покидають Афганістан після захоплення влади в країні ісламістським рухом «Талібан».

Свідки розповіли Reuters в понеділок, 16 серпня, що бачили, як вивозять тіла п’ятьох людей. Водночас достеменно невідомо, що стало причиною їхньої загибелі – вогнепальне поранення чи тиснява.

Тисячі людей штурмують аеропорт в Кабулі, оскільки він є єдиним шляхом втечі з країни – прикордонні переходи Афганістану наразі утримують бойовики «Талібану». Евакуюватися можна лише на військовій авіації, оскільки комерційні рейси скасували.

Insane. Don’t have any other words. The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme

В самому аеропорту вирує хаос та паніка. В мережі шириться безліч фото та відео, на яких видно, як люди намагаються потрапити на борт по пасажирських трапах або і взагалі чіпляються за шасі літаків, які покидають Афганістан.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk

Американські військові, які контролюють евакуацію на летовищі, навіть робили кілька попереджувальних пострілів в повітря, аби заспокоїти натовп, передає BBC.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx