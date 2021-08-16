Сотні людей намагаються втекти з Афганістану після приходу до влади талібів

Щонайменше п’ятеро осіб загинули в Міжнародному аеропорту Кабула – тисячі людей штурмують аеропорт, намагаючись потрапити на літаки, які покидають Афганістан після захоплення влади в країні ісламістським рухом «Талібан».

Свідки розповіли Reuters в понеділок, 16 серпня, що бачили, як вивозять тіла п’ятьох людей. Водночас достеменно невідомо, що стало причиною їхньої загибелі – вогнепальне поранення чи тиснява.

Тисячі людей штурмують аеропорт в Кабулі, оскільки він є єдиним шляхом втечі з країни – прикордонні переходи Афганістану наразі утримують бойовики «Талібану». Евакуюватися можна лише на військовій авіації, оскільки комерційні рейси скасували.

Insane. Don’t have any other words.



The Kabul Airport.



pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

В самому аеропорту вирує хаос та паніка. В мережі шириться безліч фото та відео, на яких видно, як люди намагаються потрапити на борт по пасажирських трапах або і взагалі чіпляються за шасі літаків, які покидають Афганістан.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

Американські військові, які контролюють евакуацію на летовищі, навіть робили кілька попереджувальних пострілів в повітря, аби заспокоїти натовп, передає BBC.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Евакуація персоналу посольств на рейсах США є приорітетною, тому це призводить до ще більшого хаосу та плутанини серед інших людей, оскільки вони не знають чи зможуть залишити країну.

Яка ситуація в Афганістані?

Активні бойові дії в Афганістані розпочалися після оголошення про виведення військ США, які перебували в цій країні 20 років. З початку виведення американський військових бойовики «Талібану» почали наступ проти офіційної влади в Кабулі.

Після послаблення військової підтримки таліби без бою захопили більшість столиць афганських провінцій. 15 серпня афганський уряд капітулював та передав бойовикам «Талібану» владу. Останні зайняли президентський палац в Кабулі та вже оголосили про «завершення війни».

На тлі захоплення талібами влади в Афганістані, низка держав вивозять своїх дипломатів, зупиняють роботу посольств та знищують документи і комп’ютери.