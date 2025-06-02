На Львівщині судили військового, який наїхав на пішохідку під час руху заднім ходом. Постраждала загинула. Пустомитівський районний суд визнав винним Ярослав П., однак звільнив його від відбування покарання, встановивши іспитовий строк два роки.

Як йдеться в матеріалах справи, ДТП трапилася 29 березня 2024 року у селі Коцурів Львівського району. Обвинувачений, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter, рухався заднім ходом на перехресті вулиць Центральна-Степана Бандери, через неуважність та порушення правил дорожнього руху він наїхав на пішохідку, яка йшла позаду автомобіля. Внаслідок ДТП жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження і померла.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та просив не позбавляти його права керувати транспортним засобом. Він розповів, що повертався додому з військової частини, підвіз сусідку, а коли її висадив, рушав заднім ходом, не помітив пішохідку і наїхав на неї. За його словами, він одразу викликав швидку допомогу та поліцію, а до їхнього приїзду разом з іншими людьми надавав домедичну допомогу потерпілій, яка до приїзду медиків була при свідомості. Обвинувачений також розповів, що відшкодував витрати на поховання та встановлення загиблій пам'ятника.

Пустомитівський районний суд визнав Ярослав П. винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, і призначив йому три з половиною роки позбавлення волі. Проте звільнив від відбування покарання, встановивши іспитовий строк два роки. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.