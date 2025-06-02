Аудитори провели ревізію витрат бюджету Дрогобицької громади

Держаудитслужба провела аудит бюджету Дрогобицької громади та зафіксувала неефективну та незаконну витрату понад 131 млн грн. Аудитори заявили про фінансування комунальних підприємств, які дублюють функції існуючих органів, а також про нерівні умови нарахування плати за оренду землі.

Як повідомили у Західному офісі Держаудитслужби, місцеві чиновники створили низку комунальних підприємств, яких наділили функціями вже існуючих підрозділів міської ради.

«Тобто, по суті, за кошт громади організовано діяльність практично непотрібних “двійників”», – зауважили аудитори.

За даними Держаудитслужби, новоутворена неприбуткова комунальна установа «Інститут міста Дрогобича» дублює функції та повноваження, що ними наділені відповідні структурні підрозділи виконавчих органів Дрогобицької міськради. На утримання цього інституту було вже витрачено 8,6 млн грн.

Ще одна комунальна установа – «Дрогобицький міський інформаційно-аналітичний центр» – виконує допоміжні функції міського відділу охорони здоров’я та є проміжною ланкою щодо збору інформації з медичної статистики. Тобто, дублює згаданий відділ. На її діяльність було витрачено 2,8 млн грн.

Крім того, фактично на утриманні місцевого бюджету КП «Фермерське господарство «Тарком». За чотири роки існування господарства на його фінансову підтримку спрямовано 17,3 млн гривень. При цьому власних доходів підприємство отримало лише 3 млн грн.

Також аудитори викрили порушення в ціноутворенні ставок на оренду землі, що належить громаді. Як з’ясувалося, за однакових умов одні орендарі отримали право сплачувати в бюджет вдвічі менше, ніж інші.

«Визначальним фактором стало місце їхньої реєстрації. А саме – “свої” (тобто, зареєстровані у Дрогобичі) сплачували 3% – як завод залізобетонних виробів. А “чужі” (як зареєстроване у Львові ПрАТ “Львівський холодокомбінат”) – 6%. Це призвело до забороненої законом дискримінації орендарів та до прямих втрат надходжень. Недоплата від “своїх” в бюджет склала 2,8 млн грн», – йдеться в повідомленні.

На думку аудиторів, ще 10,6 млн грн могло би надійти до бюджету громади, якби міська рада краще контролювала, чи всі орендарі мають чинні договори оренди земельних ділянок та своєчасно виконують їх умови.

Матеріали перевірки скерували до місцевої прокуратури.