Закуплений у 2022 році МРТ досі не доставлений до Дрогобицької лікарні

Дрогобицька поліція розслідує кримінальне провадження про привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах. Йдеться про закупівлю Дрогобицькою міською лікарнею №1 магнітно-резонансного томографа вартістю 49 млн грн. Угода за результатами тендеру була укладена ще у листопаді 2022 року, однак досі дороговартісний апарат не встановлений у лікарні.

У листопаді 2022 року Дрогобицька міська лікарня №1 замовила в київської фірми ТОВ «Медсервісгруп», яка була єдиним учасником тендеру, систему магнітно-резонансної томографії всього тіла з надпровідним магнітом. У березні 2023 року лікарня та ТОВ «Медсервісгруп» уклали акт прийому-передачі магнітно-резонансного томографа, за що на рахунки фірми було перераховано 49 млн грн бюджетних грошей. Терміни поставки товару кілька разів змінювали, востаннє – до кінця грудня 2023 року.

У листопаді 2024 року Дрогобицький відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом привласнення чи розтати майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 ККУ). Ухвалою від 15 січня цього року суд дав дозвіл слідчим на вилучення документації стосовно тендеру.

Водночас лікарня повідомила слідчих листом, що згаданий томограф NeuMR 1.5Т взяли на баланс, однак він не доставлявся в лікарню, а відразу з заводу був переданий на зберігання постачальнику, де перебуває досі. Водночас, як зазначається в ухвалі суду, лікарня не надала документи про огляд товару та підтвердження режиму його належного зберігання.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма також стверджує, що протягом двох років в Дрогобицькій міській лікарні №1 готували приміщення для розміщення томографа, увесь цей час закуплений апарат перебуває на зберіганні у Києві. Мер також наголосив, що магнітно-резонансний томограф закупили «поспіхом по старій ціні» за 49 млн грн, а нова ціна апарату мала становити 70 млн грн.

«Ми закупили томограф і уклали угоду, щоб він зберігався, доки ми не підготуємо приміщення в лікарні. Апарат, як живий організм, повинен постійно бути під наглядом фахівців. Приміщення почали готувати, але виникли певні труднощі. Відповідальний за втілення проекту не хотів під час війни його змінювати. Ми не могли встановити томограф у непідготовлене приміщення», – розповів Тарас Кучма ZAXID.NET.

Мер запевнив, що на сьогодні приміщення в лікарні підготували і томограф ось-ось має бути доставлений з Києва.

Директор Дрогобицької міської лікарні №1 Андрій Коцюба уточнив, що апарат МРТ буде встановлений упродовж двох місяців. «На завершальному етапі підготовка приміщення, тому орієнтовно до двох місяців апарат буде встановлено і кабінет буде працювати», – казав Андрій Коцюба ZAXID.NET. З його слів, приміщення готували відповідно до необхідних технічних вимог, збільшували потужність електропостачання тощо.