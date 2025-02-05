Київська фірма «Медсервісгруп», яка отримала 49 млн грн за магнітно-резонансний томограф для Дрогобицької міської лікарні №1, фігурує також в іншому кримінальному провадженні з пов’язаними фірмами. Йдеться про постачання томографів, іншого обладнання та ліків для медзакладів у різних регіонах України за завищеними цінами.

Як випливає з ухвали Печерського районного суду Києва, справу за фактом привласнення, розтрати майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 ККУ) розслідує Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

«В ході досудового розслідування встановлено, що особи діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем із залученням службових осіб ТОВ «Медсервісгруп», ТОВ «МВК Фарм», ТОВ «Партнери Мед» та інших у період 2022-2023 років в умовах військового стану, перебуваючи на території України, привласнили та розтратили майно, чим спричинили матеріальну шкоду», – сказано в ухвалі суду від 17 листопада 2023 року.

У матеріалах справи йдеться про те, що у березні 2023 року за результатами тендеру посадовці Дрогобицької міської лікарні №1 перерахували ТОВ «Медсервісгруп» 49 млн грн за постачання магнітно-резонансного томографа NeuMR 1.5T. Як повідомлялося, апарат досі не доставлений у лікарню.

Окрім того, у березні 2023 року КП «Близнюківська центральна районна лікарня» на Харківщині перерахувала ТОВ «Медсервісгруп» 17,8 млн грн за постачання комп’ютерного томографа NeuViz ACE SP Multi-slice CT Scanner.

Також слідство встановило, що КНП «Обласний центр онкології» на Харківщині перерахував іншій фірмі ТОВ «Партнери Мед» близько 6,5 млн грн за купівлю медичних інструментів, які в свою чергу були закуплені в ТОВ «Оптіматрейдінг» та інших фірм і постачалися в лікарні за завищеними цінами.

«З огляду на вищевказане, вбачаються ознаки проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з метою штучного завищення вартості медичних інструментів», – сказано в ухвалі суду.

Крім того, в ухвалі йдеться про постачання ліків за завищеними цінами за договорами, укладеними між ТОВ «МВК Фарм» та КНП «Міська лікарня № 10» Запорізької міськради, а також КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міськради на загальну суму понад 20 млн грн.

При цьому слідчі встановили, що підприємства ТОВ «Медсервісгруп», ТОВ «Партнери Мед» та ТОВ «МВК Фарм» подають податкову звітність до ДПС України зі спільної ІР-адреси, що свідчить про пов’язаність цих фірм між собою.

На думку слідства, до вчинення кримінального провадження може бути причетний засновник ТОВ «Оптіматрейдінг», в помешканні якого провели обшуки та вилучили жорсткі диски, мобільний телефон, золоті злитки та понад 20 тис. доларів готівки. Суд частково задовольнив клопотання слідчого та арештував мобільний телефон та жорсткі диски як докази у справі. За даними YouControl, ТОВ «Оптіматрейдинг» заснована понад 10 років тому у Києві. Власником фірми є киянин Арутюн Амалян.

Як вже повідомлялося, Дрогобицька міська лікарня №1 у березні 2023 року перерахувала ТОВ «Медсервісгруп» 49 млн грн за апарат МРТ, який досі не доставлений до лікарні. За цим фактом дрогобицька поліція розслідує кримінальне провадження про привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах. Натомість міський голова Дрогобича Тарас Кучма та директор лікарні запевнили, що апарат перебуває на зберіганні у постачальника і упродовж двох місяців буде встановлений. Затримку пояснили необхідністю підготувати приміщення.

ТОВ «Мерсервісгуп» зареєстрована 11 років тому у Києві, власниками є кияни Андрій Забережний та Андрій Коломоєць. Андрій Коломоєць також володіє кількома медичними центрами у Києві. Андрій Забережний раніше був співзасновником компаній із групи «Емансіс» Зази Берадзе, родича Георгія Берадзе – колишнього в.о керівника Державного управління справами та колишнього першого заступника голови Державної фінансової інспекції України.