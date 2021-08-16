Люди намагаються втекти з Афганістану після того, як таліби захопили Кабул

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посилити посольство України в Таджикистані, аби більша кількість людей мала змогу евакуюватися з Афганістану після захоплення влади талібами.

«В умовах поточної ситуації в Афганістані доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег у Душанбе. Тепер дві українські дипмісії – у Таджикистані та Пакистані – моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам», – зазначив міністр.

В умовах поточної ситуації в Афганістані, доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег в Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії — в Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам.

Контакти:

https://t.co/XBMGeVEAzi

https://t.co/KegElEPVvp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 16, 2021

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко

розповів, що наразі в Афганістані продовжують перебувати до 50 громадян України і дипломати уточнюють, хто з них бажає евакуюватися.

«За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма встановлено зв'язок. Дипломати уточнюють, хто з них бажає бути евакуйованим», – сказав Ніколенко в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна».

Напередодні український літак евакуював зі столиці Афганістану – Кабула – 80 людей. З них восьмеро українців. Інші евакуйовані – це громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану і Таджикистану.

15 серпня ісламістський рух «Талібан» захопив владу в Афганістані, після того як тоді ще чинний президент Ашраф Гані покинув країну «щоб уникнути кровопролиття». Таліби вже зайняли президентський палац. Тепер люди, боячись повернення шаріату, тікають із країни. Вони штурмують літаки, аби потрапити на борт і втекти з країни. Однак низка авіакомпаній почали облітати Афганістан, а в аеропорту Кабула скасовано всі комерційні рейси.

На тлі захоплення талібами влади в Афганістані, низка держав вивозять своїх дипломатів, зупиняють роботу посольств та знищують документи і комп’ютери.

Що відомо про рух «Талібан»

«Талібан» було створено у 1994 році. З 1996 до 2001 року таліби були при владі в Афганістані та контролювали більшість території країни. Після повалення свого уряду у 2001 році таліби розпочали бойові дії проти влади.

Після терактів 11 вересня 2001 року у США та відмови «Талібану» видати американцям лідера терористичної організації «Аль-Каїда» Усаму бен Ладена, до країни ввели американські війська.

У лютому 2020 року представники США і «Талібану» підписали мирну угоду, яка передбачала виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання. До кінця літа 2021 року весь американський контингент мав покинути країну. Утім, після послаблення військової підтримки таліби почали наступ і без бою захопили більшість столиць афганських провінцій. 15 серпня уряд Афганістану капітулював перед талібами. Таким чином, таліби захопили більшість Афганістану впродовж тижня.