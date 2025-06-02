Новий ЖК зведуть на вул. Очеретяній, 31б

У Львові на вул. Очеретяній збудують багатоквартирний житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 30 травня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Очеретяній, 31б, неподалік лікарні Святого Пантелеймона. На цій ділянці збудують багатоквартирний житловий комплекс змінної поверховості із комерцією на перших поверхах. Під усім комплексом розташують двоповерховий паркінг.

Фото abmk

Найвищий будинок ЖК матиме вісім поверхів. Загалом у комплексі облаштують 87 квартир і 70 паркомісць. Зі сторони вул. Миколайчука буде відкрите подвірʼя.

Містобудівні умови та обмеження отримало ТОВ «ВД Інвесткапітал». Компанія зареєстрована у 2022 році в Дублянах і належить місцевому мешканцю Денису Наконечному. Також йому належать компанії «Кривичі Сад» і «Джаст Профіт».