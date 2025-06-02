Аварія сталася у селищі Брошнів-Осада Калуського району

У неділю, 1 червня, у селищі Брошнів-Осада Калуського району перекинувся Mercedes Benz E220 під керуванням декана Івано-Франківського національного медичного університету Романа Гана. Внаслідок аварії водій загинув, його пасажирку госпіталізували.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 2 червня, водій Mercedes не впорався з керуванням та, з’їхавши у кювет, зіткнувся з бетонною основою металевої конструкції. Після цього автомобіль перекинувся.

«Внаслідок аварії мешканець Івано-Франківська, 1968 року народження, від отриманих травм загинув на місці події, а 59-річну пасажирку, теж жительку обласного центру, доставили до медзакладу, де оглянули і надали допомогу», – зазначили правоохоронці.

В ІФНМУ повідомили, що в ДТП загинув декан факультету наук про здоров’я, доцент Роман Ган

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Зазначимо, що Роман Ган був випускником педіатричного факультету Львівського державного медінституту, а у 1993-1995 роках проходив інтернатуру на базі Львівської обласної дитячої спеціалізованої клінічної лікарні. У 1996-1997 роках працював дільничним педіатром Міської дитячої клінічної лікарні Івано-Франківська, а далі завідував педіатричним відділенням медзакладу та навчався в аспірантурі НМАПО ім. П. Л. Шупика.

У 2016-2019 років займав посаду заступника декана медичного факультету, а з 2024 року очолював факультет наук про здоров’я ІФНМУ. Роман Ган був лікарем-педіатром вищої категорії.