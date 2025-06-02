Російські спецслужби активізували спроби вербування українців, щоб залучити їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу. Про це у понеділок, 2 червня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Розвідники встановили, що російські спецслужбісти все частіше намагаються завербувати українців у Європі. Вони пропонують гроші за участь у протизаконній діяльності. Мова йде, зокрема, про ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь Росії.

«Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі», – зауважує ГУР.

У дописі наголошують, що вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі є ще одним інструментом гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти європейської спільноти.

«У разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ», – закликають розвідники.

Нагадаємо, у березні Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 47-річного українця, який шпигував для росіян неподалік Варшави на території Мазовецького воєводства.