Грецький зенітно-ракетний комплекс

На північному сході Греції у місті Александруполіс затримали чоловіка, який на замовлення російської спецслужби шпигував за вантажами з військовою допомогою для України. Про це у п’ятницю, 2 травня, повідомила грецька щоденна газета Ekathimerini.

Затриманим виявився 59-річний маляр грузинського походження. Місцева влада повідомила, що чоловіка на початку осені 2024 року завербував співвітчизник, який мав зв’язки з російським Головним розвідувальним управлінням (ГРУ).

За словами грецького чиновника, затриманий стежив за військовими об’єктами протягом щонайменше шістьох місяців. У мобільному телефоні чоловіка знайшли фотографії військових вантажів, що прямували до України. Фото та опис до нього затриманий надсилав своєму куратору. Шпигун стверджував, що «готовий допомогти “батьківщині” за будь-яку суму». Грецька влада наголосила на ролі проросійських настроїв у мотивах підозрюваного.

Ekathimerini вказує, ймовірно, затриманого завербував також етнічний грузин, якого раніше викрили на шпигунстві для російських спецслужб. Він встиг втекти до Литви, однак там його заарештували у березні 2024 року. Зазначається, що це не перші випадки затримання жителів Греції за шпигунство на користь Росії.

Нагадаємо, 6 березня 2024 року прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та Володимир Зеленський відвідали порт в Одесі, під час їхнього візиту росіяни обстріляли портову інфраструктуру міста. Грецький прем’єр розповідав, що з моменту оголошення повітряної тривоги він та президент України не встигли перейти в укриття, а вибухи пролунали «дуже близько». ЗМІ Греції писали, що влучання сталось за 150 м від Зеленського та Міцотакіса.

Додамо, що наприкінці грудня 2024 року Греція пообіцяла передати Україні 24 американські зенітні ракети малої дальності Sea Sparrow.