Тварини хворіють на сидром «Білого носика», який знищив 90% популяції в США

Збудник грибка, який виявили в печерах Тернопільської області, став причиною смертей деяких видів кажанів в США. Вчені припускають, що спори грибка в Північну Америку могли звезти туристи в 2000-х роках. Психрофільний або ж холодолюбний грибок, виявили в печерах «Оптимістична» та «Озерна», спричиняє в кажанів «Синдром білого носика». Ця недуга в США вже знищила до 90% популяції деяких видів кажанів у США, йдеться в дослідженні журналі Nature.

«Синдром білого носика» – захворювання кажанів, яке пов'язане із щонайменше 5,7 млн випадків загибелі рукокрилих. Назва захворювання пов'язана із характерними симптомами на тілі тварини, через які здається, ніби ніс кажана забруднений тальком. Насправді білими плямами, які можуть поширюватись і на вуха, голову, крила, є гіфи грибка.

Науковці дійшли висновку, що спори цього грибка в Північну Америку привезли туристи на спелеологічному спорядженні. У 1990-2000 роках печери Поділля були дуже популярні серед відвідувачів з різних країн, в тому числі і американців. Місцеві кажани не мали імунітету до грибка, що спричинило їх масову загибель. Хвороба уже скоротила чисельність деяких видів кажанів на 90%, що призвело до збільшення кількості комах-шкідників, яких раніше вони знищували.

Щоб встановити походження збудника, науковці відібрали майже 5500 зразків цього грибка з печер у 27 країнах Європи. Відібрані проби вони порівняли з геномом збудника хвороби американських кажанів. Як виявилося, у Європі поширені два варіанти цього гриба, і один з них виявився причиною «Синдрому білого носика». Геном цього збудника виявився найбільш подібним на геном грибів з печер у Тернопільській області, зокрема найдовшої гіпсової печери у світі – «Оптимістичної», а також розташованої поруч печери «Озерна».