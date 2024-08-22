Летючі миші перебували на карнизі та тюлі

У квартирі на вулиці Загородній в Луцьку оселилося близько 60 кажанів. Рятувальники виловили їх і випустили на волю. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Ввечері 21 серпня до служби порятунку звернулись мешканці квартири багатоповерхівки у Луцьку, які виявили в одній з кімнат зграю кажанів. Власники помешкання пояснили, що поїхали з дому на кілька днів, а коли повернулися – побачили летючих мишей прямо на карнизі та тюлі.

«Рятувальники виловили близько 60 кажанів і випустили їх, а насамкінець зачинили усі вікна», – зазначили у ДСНС.

Додамо, що в UAnimals спростували стереотипи про кажанів. Зокрема, там пояснили, що ці тварини мають специфічний імунітет і можуть бути носіями багатьох вірусів. Однак серед них мало вірусів, небезпечних для людей. Щоб уникнути зараження, потрібно користуватися щільними рукавичками при будь-якій взаємодії з рукокрилими.

Усі види кажанів України харчуються лише комахами, наголошують зоозахисники. Кажани полюють на комах, які можуть літати навколо людини, але волосся їх зовсім не цікавить. Відповідно, якщо кажан і може заплутатись у волоссі, то тільки випадково.