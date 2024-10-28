Всі види кажанів нашої фауни занесені до Червоної книги України

У Берегові запрацював Центр реабілітації кажанів. Фахівці центру надаватимуть кваліфіковану допомогу та медичну підтримку пораненим тваринам для їхнього відновлення та повернення в дику природу.

Про відкриття центру 25 жовтня повідомили в Інституті еколого-релігійних студій, який у співпраці з Українським центром реабілітації рукокрилих облаштував приміщення для реабілітації кажанів у Берегівському громадському центрі «Кожен Може Допомогти».

У закладі на вулиці Габора Бетлена,1 працюватимуть біологи Леонід Покритюк, Світлана Чирибан і Дмитро Кобринський.

«Щоб з’ясувати, як діяти зі знайденими кажанами, телефонуйте Леоніду за номером +38098 798 58 89». Активісти фахово працюватимуть з кажанами 24/7», – зазначили організатори центру.

Додамо, що Український центр реабілітації рукокрилих створили у Харкові у 2013 році. З тих пір волонтери врятували понад 30 тис. кажанів у різних містах України. Повідомити про знахідку кажана або колонії рукокрилих можна за формою на сайті проекту. Наразі всі види кажанів нашої фауни занесені до Червоної книги України.