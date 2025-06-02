У Курську внаслідок роботи ППО пошкоджені будинки

У ніч на понеділок, 2 червня, кілька регіонів Росії опинилися під атакою безпілотників. Серед цілей – аеродром «Борисоглєбськ» та Новолипецький металургійний комбінат. Про це повідомили російські телеграм-канали та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Зокрема, губернатор Алєксандр Хінштейн заявив, що у Курську внаслідок роботи ППО пошкоджені будинки та ще кілька будівель.

Пошкоджений будинок у Курську, фото Алєксандра Хінштейна

У Воронезькій області обірвався високовольтний дріт на трасі М-4 «Дон», є пошкодження у будинках.

Тоді як телеграм-канал Astra написав про атаку на військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області.

За даними Андрющенка, у Липецьку та області пролунало близько 10 вибухів, основною цілю атаки став Новолипецький металургійний комбінат. Губернатор Липецької області Ігорь Артамонов повідомив про одного постраждалого та пошкодження будинків.

Міноборони Росії відзвітувало про збиття з вечора 1 червня 162 безпілотників:

над Курською областю – 57 БпЛА,

над Бєлгородщиною – 31 БпЛА

над Воронезькою областю – 16 безпілотників

над Липецькою областю – 27 дронів,

над Брянщиною – 11 БпЛА,

над Рязанською областю – 11 БпЛА,

над Орловською областю – 6 дронів,

над Тамбовською областю – 1 безпілотник,

над територією тимчасового окупованого Криму – 2 БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня Курську область Росії вчергове атакували безпілотники. Під ударом були пункти дислокації російських окупантів, а також залізнична станція.