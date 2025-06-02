Салат з молодою картоплею, грибами та соусом песто. Рецепт дня0
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У літню пору особливо хочеться легких, але водночас ситних страв, і салати чудово з цим справляються. Салат із молодою картоплею, грибами та соусом песто – чудовий варіант. Така страва може подаватися як теплою, так і холодною, а її склад легко адаптувати за власним смаком. Це ідеальний спосіб використати сезонні продукти й урізноманітнити повсякденне меню.
Інгредієнти:
- 400 г;
- 100 г;
- 40 г;
- 50 г;
- за смаком;
- за смаком;
- 50 г;
- 2 шт.
Спосіб приготування:
Молоду картоплю слід добре промити та відварити в підсоленій воді приблизно 25 хвилин, після чого її потрібно охолодити, очистити й нарізати неширокими кружельцями, пише Shuba.
Печериці промивають і нарізають тонкими пластинками, а оливки – колечками. Листя базиліку обривають, миють, обсушують і подрібнюють.
Усі підготовлені інгредієнти викладають у салатник, додають соус песто, поливають оливковою олією, солять, перчать і ретельно перемішують. Салат готовий до подачі.