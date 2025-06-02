У літню пору особливо хочеться легких, але водночас ситних страв, і салати чудово з цим справляються. Салат із молодою картоплею, грибами та соусом песто – чудовий варіант. Така страва може подаватися як теплою, так і холодною, а її склад легко адаптувати за власним смаком. Це ідеальний спосіб використати сезонні продукти й урізноманітнити повсякденне меню.

Інгредієнти:

картопля молода – 400 г;

400 г; печериці – 100 г;

100 г; оливки без кісточок – 40 г;

40 г; соус песто – 50 г;

50 г; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком;

за смаком; оливкова олія – 50 г;

50 г; базилік, гілочка – 2 шт.

Спосіб приготування:

Молоду картоплю слід добре промити та відварити в підсоленій воді приблизно 25 хвилин, після чого її потрібно охолодити, очистити й нарізати неширокими кружельцями, пише Shuba.

Печериці промивають і нарізають тонкими пластинками, а оливки – колечками. Листя базиліку обривають, миють, обсушують і подрібнюють.

Усі підготовлені інгредієнти викладають у салатник, додають соус песто, поливають оливковою олією, солять, перчать і ретельно перемішують. Салат готовий до подачі.