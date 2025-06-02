До реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували у важкому стані 36-річного мешканця Золочівського району, у якого діагностували ботулізм. Напередодні чоловік їв консервоване тушковане м’ясо домашнього приготування.

Як повідомив ZAXID.NET в.о. завідувача реанімаційного відділення лікарні Володимир Красильников, чоловіка госпіталізували вранці 1 червня. Пацієнт скаржився на двоїння в очах, нудоту, у нього було порушення мови, ковтання, координації рухів тощо. Він повідомив, що напередодні їв консервоване тушковане м’ясо домашнього приготування, яке попередньо не піддав термічній обробці. У чоловіка діагностували ботулізм, і йому терміново ввели протиботулінічну сироватку.

«Стан пацієнта ще важкий, але після введення протиботулінічної сироватки є позитивна динаміка», – каже Володимир Красильников.

Нещодавно у лікарні цього року рятували ще двох пацієнтів з ботулізмом. У березні до реанімації інфекційної лікарні потрапила 22-річна мешканка Львова, яка їла консервоване тушковане м’ясо домашнього приготування, а у квітні в реанімації цієї ж лікарні рятували 44-річного львів’янина, який споживав сиров’ялену ковбасу.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: