Перед тим родичі пригостили дівчину м'яною консервою

До реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані потрапила 22-річна мешканка Львова, у якої діагностували ботулізм. Жінка напередодні їла м’ясну консерву домашнього приготування, яку їй передали родичі.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, жінка споживала м’ясну консерву у середу, 12 березня, а симптоми захворювання виникли через чотири дні. У пацієнтки були нудота, блювота, сухість у роті, двоїння в очах, запаморочення. Вона не могла ковтати тверду їжу, не могла читати. Коли стало геть погано, жінка звернулася до лікарів Львівської обласної клінічної лікарні. Там запідозрили ботулізм і скерували пацієнтку в інфекційну лікарню Львова. У реанімацію інфекційної лікарні вона потрапила у понеділок, 17 березня, у важкому стані.

Лікуюючій лікарці Каріні Калайдіній жінка розповіла, що відкрила м’ясну консерву і лише її спробувала. Вона не сподобалася їй на смак і вона її не більше не їла.

Каріна Калайдіна каже, що після призначеного лікування стан пацієнтки дещо стабілізувався, але й надалі ще залишається важкий, вона перебуває у реанімації.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: