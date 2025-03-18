До інфекційної лікарні Львова у важкому стані госпіталізували 22-річну жінку з ботулізмом
Дівчина споживала м'ясну консерву домашнього приготування
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До реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані потрапила 22-річна мешканка Львова, у якої діагностували ботулізм. Жінка напередодні їла м’ясну консерву домашнього приготування, яку їй передали родичі.
Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, жінка споживала м’ясну консерву у середу, 12 березня, а симптоми захворювання виникли через чотири дні. У пацієнтки були нудота, блювота, сухість у роті, двоїння в очах, запаморочення. Вона не могла ковтати тверду їжу, не могла читати. Коли стало геть погано, жінка звернулася до лікарів Львівської обласної клінічної лікарні. Там запідозрили ботулізм і скерували пацієнтку в інфекційну лікарню Львова. У реанімацію інфекційної лікарні вона потрапила у понеділок, 17 березня, у важкому стані.
Лікуюючій лікарці Каріні Калайдіній жінка розповіла, що відкрила м’ясну консерву і лише її спробувала. Вона не сподобалася їй на смак і вона її не більше не їла.
Каріна Калайдіна каже, що після призначеного лікування стан пацієнтки дещо стабілізувався, але й надалі ще залишається важкий, вона перебуває у реанімації.
Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.
Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі:
- порушення зору (двоїння або туман в очах), невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м'язова слабкість;
- загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;
- пригнічені функції дихальних м'язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності;
- у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м'язової слабкості.