Цього епідсезону грип та ГРВІ забрали життя вже сімох мешканців Львівщини

Минулого тижня у Львівському районі від ускладнень грипу В померла 41-річна жінка. Вона не мала супутніх захворювань і не була вакцинована від грипу. Лікарям не вдалося її врятувати. Цього епідсезону на Львівщині це вже шоста смерть від ускладнень грипу. Ще одне життя забрав респіраторно-синцитіальний вірус.

На Львівщині грип і ГРВІ продовжують вкладати в ліжка, зокрема і лікарняні, дітей і дорослих, хоч захворюваність на грип та ГРВІ, включно із Covid-19, у порівнянні з попереднім тижнем знизилася на 12,0% (на 2 987 випадків). За 10 тиждень 2025 року, із 3 по 9 березня, на Львівщині зареєстровано 21 888 випадків грипу та ГРВІ, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко. Інтенсивний показник захворюваності в Львівській області перевищив епідемічний поріг у 2,0 рази.

Захворюваність серед дітей до 17 років знизилася на 17,8%, серед дорослих – на 7,0%, хоч хворих ще доволі багато. Серед тих, хто захворів минулого тижня, 9452 дітей (43.2%) і 12436 дорослих (56,8%). Серед дітей найчастіше хворіють діти віком 5-14 років, серед дорослих – 30-64 роки. Рівень госпіталізації у порівнянні з попереднім тижнем знизився на 16,6%.

Тож бережіть себе і оточуючих. Лікарі радять одягатися відповідно до погоди. Якщо маєте ознаки застуди і йдете в заклад охорони здоров'я, одягніть маску. Не займайтесь самолікуванням, контактуйте з сімейним лікарем. Якщо захворіли, не йдіть на роботу, навчання, до школи. Бережіть себе і тих, хто поруч з вами.