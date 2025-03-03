Серех хворих на грип побільшало людей, яких госпіталізують до лікарень

Минулого тижня від ускладнень грипу А померла 68-річна мешканка Золочівського району. Як повідомила ZAXID.NET у понеділок, 3 березня, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко, жінка мала супутні захворювання (ішемічну хворобу серця, ожиріння) і не була вакцинована від грипу. Пацієнтку намагалися врятувати в одній із львівських лікарень, але, на жаль, не вдалося. Цього епідсезону це вже п’ята смерть від ускладнень грипу на Львівщині. Ще одне життя забрав респіраторно-синцитіальний вірус. Від нього померла 67-річна жінка.

Минулого тижня (з 24 лютого по 2 березня) на Львівщині, як повідомила Наталія Тімко-Іванченко, захворюваність у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 15,5% (на 3342 випадки). Зареєстровано 24 875 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність серед дітей до 17 років зросла на 8,6%, серед дорослих – на 22,2%. Серед дітей найчастіше хворіють діти віком 5-14 років (25,2%), серед дорослих – 30-64 роки (28,9%).

Минулого тижня довелося госпіталізувати на 134 хворих більше, ніж позаминулого. На стаціонарному лікуванні перебували 416 пацієнтів, зокрема, 237 дітей.

За словами Наталії Тімко-Іванченко, серед хворих з лабораторно підтвердженим грипом вакцинованих не було. Тож вона радить при перших ознаках застуди залишатися вдома і сконтактувати зі своїм сімейним лікарем.