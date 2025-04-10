Чоловік напередожні їв сиров'ялену ковбасу домашнього приготування

До реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 44-річного львів’янина з симптомами ботулізму. У чоловіка двоїлося в очах, були нудота, порушення мови, ковтання, координації рухів тощо. Йому терміново ввели протиботулінічну сироватку.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, пацієнт повідомив, що їв сиров’ялену ковбасу домашнього приготування. Крім нього, цю ковбасу більше ніхто не вживав. Через два дні після цього йому стало погано. Увечері 8 квітня його госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні і ввели протиботулінічну сироватку. Це канадська сироватка, яка вводиться один раз. Після цього стан пацієнта поліпшився.

Завідувач реанімаційного відділення лікарні Віктор Токарєв додав, що зараз стан пацієнта з позитивною динамікою і сьогодні або завтра його переведуть з реанімації у відділення для подальшого лікування.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб повідомили, що спеціалісти Центру проводять епідеміологічне розслідування випадку. Зразки біоматеріалу передані до лабораторії особливо небезпечних інфекцій для підтвердження діагнозу.

На Львівщині цього року це вже другий випадок ботулізму. Перший випадок зафіксували у березні. Тоді до інфекційної лікарні у важкому стані потрапила 22-річна мешканка Львова, яка напередодні їла консервоване тушковане м’ясо домашнього приготування. Торік на ботулізм захворіли дев’ятеро мешканців Львівщини.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах. Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: