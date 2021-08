Джо Байден пообіцяв, що територію Афганістану зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США

Американські військові не братимуть участь у бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися за свою землю. Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення до американського народу щодо ситуації в Афганістані, пишуть The Associated Press та The Guardian.

Байден визнав, що «Талібан» захопив Афганістан швидше, ніж очікували у Вашингтоні, однак зазначив, що не шкодує про рішення вивести американські війська з країни. За його словами, нездатність афганських військ боротися за свою територію вкотре підтвердило, що виведення армії було правильним рішенням.

«США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе», – сказав Байден.

Він також наголосив, що «війна в Афганістані більше не актуальна», а також, що «більше жоден американець не загине в Афганістані». Президент США поклав частину провини за ситуацію, що склалася на свого попередника Дональда Трампа, який виступив посередником в угоді з «Талібаном» про виведення американських військ до 1 травня 2021 року.

Байден заявив, що готовий до критики, але не стане «передавати ситуацію в Афганістані у спадок наступному, вже п'ятому за рахунком, президенту США».

«Я 46-й президент США, і на мені все закінчиться... За двадцять років я чудово зрозумів, що відповідний момент для виведення американських сил з Афганістану ніколи не настане. Державотворення ніколи не було місією США в Афганістані», – заявив він.

Watch live as I deliver remarks on Afghanistan. https://t.co/jNCdmkDDX6 — President Biden (@POTUS) August 16, 2021

«Ми інвестували в країну трильйон доларів, але якщо ваша армія не воює, то ми не будемо воювати за вас», – наголосив американський президент.

За його словами, ціллю США в Афганістані було не будівництво держави, а запобігання нападам терористів на американську територію. Цю місію, вважає Байден, Вашингтон виконав.

Джо Байден пообіцяв, що територію Афганістану зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США. Глава Білого дому запевнив, що США рішуче нададуть «швидку та рішучу» відповідь, якщо «Талібан» нападе на громадян США або зриватиме евакуацію з Кабула.

Заява президента США до нації прозвучала на тлі зростаючої критики дій його адміністрації, що виявилися неготовою до краху чинного уряду Афганістану і стрімкого встановлення контролю над країною екстремістським рухом «Талібан». Президент на вихідних саме перебував в резиденції президента Кемп-Девід, коли були оприлюднені кадри з аеропорту Кабула, де люди в розпачі намагалися покинути країну, чіпляючись за шасі літаків. Після цього він повернувся до Вашингтона, щоб виступити зі зверненням.

Крім того, у короткому розпорядженні Байдена, опублікованому на сайті Білого дому увечері в понеділок, йдеться, що Держдепартамент США може витратити до 500 млн доларів з Фонду екстреної допомоги біженцям і мігрантам на «непередбачені, термінові потреби біженців, жертв конфлікту та інших осіб, які опинилися в небезпеці у нинішній ситуації в Афганістані».

Що відбувається в Афганістані?

15 серпня рух «Талібан» захопив без бою столицю країни Кабул і тепер майже повністю контролює Афганістан. Президент Ашраф Гані втік з країни. Таліби планують найближчим часом оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан. Країна вже мала цю назву понад 20 років тому, коли «Талібан» контролював тамтешню владу.

З травня 2021 року в Афганістані тривають активні воєнні дії. Вони почалися після оголошення США про виведення військ з Афганістану, де ті перебували понад 20 років: спершу – для стримування «Талібану» та терористів, які здійснювали напади на США, потім – для укріплення безпеки країни.

Виведення американських військ було передумовою початку мирного процесу, про який сторони в Афганістані домовилися ще в лютому 2020 року за посередництва США. Згідно з умовами тієї угоди, після виведення іноземних військ з Афганістану таліби й Кабул повинні були розпочати внутрішній діалог для політичного розв'язання свого протистояння. Водночас уряд Афганістану побоювався, що відсутність військ США розв'яже руки «Талібану» й призведе до поступового захоплення країни бойовиками.

Війська країн НАТО контролюють міжнародний аеропорт Кабула, звідки вивозять літаками персонал посольств та афганців, які співпрацювали з західними країнами. Водночас вилетіти з країни також намагаються тисячі людей, які побоюються влади талібів.

США почали вторгнення в Афганістан для боротьби з «Талібаном» після терористичних нападів 11 вересня 2001 року. «Талібан» підозрювали в приховуванні бійців терористичного угруповання «Аль-Каїда» на території Афганістану.Для фінансування військових операцій та підтримки афганського уряду США витратили загалом понад трильйон доларів. У бойових діях загинули 2400 американських військових і десятки тисяч афганських солдатів, бійців «Талібану» та цивільних.