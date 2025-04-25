Чоловік уже завершує відновлення після операції і зовсім скоро зможе повністю повернутися до свого звичного способу життя

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували 49-річного львів’янина з гострою кишковою непрохідністю. У пацієнта діагностували інвагінацію кишківника. Ця форма гострої кишкової непрохідності може за лічені години призвести до відмирання органа. На щастя, пацієнт вчасно потрапив у руки хірургів.

Сергій працює столяром. Якось у нього раптово заболів живіт. Жодне знеболювальне не допомагало, тож рідні повезли його лікарні св. Луки.

Після обстеження лікарі запідозрили у пацієнта інвагінацію кишківника. Це найпоширеніша форма гострої кишкової непрохідності в педіатричній практиці, за якої одна кишкова петля входить в іншу. У дорослих таке трапляється вкрай рідко. У випадку Сергія його тонка кишка увійшла в сліпу, що призвело до перетискання брижі та блокування кровопостачання. За такого стану орган відмирає за 5-12 годин. Пацієнта відразу забрали в операційну, повідомили у лікарні.

«Діагностувати інвагінацію є складно, тому що вона проявляється тоді, коли вже є некроз кишки або перитоніт. І тому не завжди вдається зловити той період інвагінації, коли кишка ще життєздатна. У цьому випадку нам пощастило, що ми взяли пацієнта вчасно і кишка ще не відмерла», — каже завідувач хірургічного відділення Мар’ян Кузьмак.

Під час операції хірурги виявили на тонкому кишківнику пацієнта ще й ліпому – доброякісну жирову пухлину, яку не часто зустрінеш в такій локалізації. Вони видалили уражену частину кишківника з новоутвором, а тоді з’єднали між собою здорові частини органа. За одне втручання хірурги успішно усунули обидві патології.

Нині кишківник Сергія працює повноцінно. Чоловік уже завершує відновлення після операції і зовсім скоро зможе повністю повернутися до свого звичного способу життя.